POL-NE: Tankbetrüger gefährden Verkehr auf der Flucht

Kaarst (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach zwei bislang unbekannten Personen, denen vorgeworfen wird, am Freitag (23.5.) mehrere Verkehrsverstöße begangen zu haben. Demnach seien die beiden Verdächtigen gegen 13.50 Uhr mit ihrem Pkw an einer Tankstelle an der Kaarster Straße in Kaarst-Holzbüttgen vorgefahren. Sie betankten dort ihr Fahrzeug und gaben anschließend an, nicht genug Geld zu haben. Darauf verließen sie unter einem Vorwand die Tankstelle und flüchteten mit ihrem Pkw.

Nach Zeugenaussagen flohen die Gesuchten in Richtung Vorst; auf der Fahrt sollen sie mehrere Verkehrsdelikte begangen und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Unter anderem soll es zu einer Kollision mit einem Anhänger gekommen sein. Durch die Reaktion anderer Verkehrsteilnehmer blieben ansonsten Unfälle aus, Personen wurden nicht verletzt. Die beiden Verdächtigen stellten den Pkw schließlich am Feldweg Am Haindörnchen, kurz nach der Kreuzung der Straßen Am Ringofen und Alt Vorst, ab. Sie flüchteten fußläufig in Richtung Lammertzhof.

Das Fahrzeug, ein grauer Renault, wurde sichergestellt.

Die Fahndung nach den Fahrern, bei der auch ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz kam, verlief negativ.

Das Verkehrskommissariat 1 sowie das Kriminalkommissariat 12 bitten deswegen die Bevölkerung um Unterstützung bei den laufenden Ermittlungen.

Die Fahrerin des Wagens soll etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und rund 20 Jahre alt sein. Sie hat lange, schwarze Haare und war bekleidet mit einer blauen Jeanshose sowie einem grauen Pullover. Der Beifahrer soll ebenfalls etwa 20 Jahre alt sein, von schlanker Statur, mit kurzen Haaren und einem Schnauzbart. Er soll mit einem schwarzen Pullover bekleidet gewesen sein.

Zeugenhinweise bittet die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw zu melden.

