POL-KN: (Tuttlingen) - Feuerlöscher in Parkhaus entleert - Polizei bittet um Hinweise (03.03.2025)

Schramberg (ots) - Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden in einem Automatenshop in der Sängerstraße zwei Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet. Gegen 04:30 Uhr öffneten die Täter die Schlösser eines Boxautomaten und eines Tischkickers gewaltsam. Sie entnahmen einen niedrigen dreistelligen ...

