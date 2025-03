Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) - Spielautomaten aufgebrochen - Polizei bittet um Zeugen (05.03.2025)

Schramberg (ots)

Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden in einem Automatenshop in der Sängerstraße zwei Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet.

Gegen 04:30 Uhr öffneten die Täter die Schlösser eines Boxautomaten und eines Tischkickers gewaltsam. Sie entnahmen einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und hinterließen einen Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Zeugen, die am frühen Mittwochmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07422 2701-0 mit dem Polizeirevier Schramberg in Verbindung zu setzen.

