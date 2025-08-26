Polizei Bochum

POL-BO: 15-Jähriger flüchtet im Auto seines Vaters vor der Polizei

Witten (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurden Polizeibeamte am Dienstag, 26. August, gegen 2.40 Uhr auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Wittener Straße 12 auf ein Auto aufmerksam, das dort seine Runden drehte.

Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, fuhr er mit aufheulendem Motor und überhöhter Geschwindigkeit über die Wittener Straße stadtauswärts davon. Auf die Anhaltesignale der Polizei reagierte der Fahrer nicht.

In der Straße "Am Huchert" endete die Fahrt in einer Sackgasse. Der Fahrer und sein Beifahrer flüchteten weiter zu Fuß Richtung Friedhof Herbede.

Der Beifahrer (17, aus Witten) konnte kurz darauf von der Polizei gestellt werden. Bei der Fahndung nach dem weiterhin flüchtigen Fahrer kamen auch ein Diensthund und ein Hubschrauber zum Einsatz.

Der flüchtige Tatverdächtige (15, aus Witten) konnte im weiteren Verlauf an der Wohnanschrift seiner Mutter angetroffen werden. Aufgrund seines Alters ist der Wittener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um das Auto seines Vaters.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

