PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: 32-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Breuberg (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann hat am Mittwochmorgen (20.08.) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst und wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen.

Zeugen alarmierten gegen 8.45 Uhr die Polizei und meldeten einen aufgebrachten, mit einem Messer bewaffneten Mann, der "Zum Pitschgrund" in Rai-Breitenabch Nachbarn bedrohen würde. Der 32-Jährige wurde gegen 10.00 Uhr von der Polizei, die mit mehreren Streifen im Einsatz war, in seiner Wohnung festgenommen. Er wies eine oberflächliche Schnittverletzung auf, die er sich offensichtlich zuvor selbst zugefügt hatte. Der 32-Jährige wurde anschließend aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 13:01

    POL-DA: Modautal: Mutterschaf entwendet / Polizei sucht Zeugen

    Modautal (ots) - Kriminelle nahmen eine Stallbox in der Straße "In der Grünn" ins Visier und entwendeten vom dortigen Vereinsgelände ein weibliches Schaf mit dunkler Wolle. Zwischen Donnerstagabend (14.8.) etwa 22.00 Uhr und Freitagmorgen (15.8.) etwa 8.30 Uhr verschafften sie sich Zugang zum Stall und nahmen das Tier der Rasse "Ouessant" an sich. Zurückgeblieben ist das Lamm des Schafes, um das sich nun der Verein ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 12:16

    POL-DA: Raunheim: Nach Attacke mit Bierflasche auf Unbekannten/Polizei sucht Zeugen

    Raunheim (ots) - Am Sonntagnachmittag, den 3. August 2025, gegen 15.45 Uhr, wurde der Polizei von Zeugen im Schnelser Weg, in Höhe der Schrebergärten, wenige Meter von dem dortigen Pumptrack entfernt, eine Schlägerei zwischen insgesamt drei Männern gemeldet. Einer der Männer wäre nach Angaben der Zeugen von den anderen beiden Unbekannten mehrfach mit Fäusten ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 11:50

    POL-DA: Gernsheim: Nach mehreren Einbrüchen/Polizei ermittelt Tatverdächtigen

    Gernsheim (ots) - Beamte der Polizeistation Gernsheim haben am Montag (18.08.) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, in jüngster Vergangenheit in Gernsheim für mehrere Einbrüche in Vereinsheime und in Gartenparzellen (wir haben teils berichtet) verantwortlich zu sein. Auf die Spur des 29-Jährigen kamen die Ermittler unter anderem aufgrund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren