Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: 32-Jähriger löst Polizeieinsatz aus

Breuberg (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann hat am Mittwochmorgen (20.08.) einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst und wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen.

Zeugen alarmierten gegen 8.45 Uhr die Polizei und meldeten einen aufgebrachten, mit einem Messer bewaffneten Mann, der "Zum Pitschgrund" in Rai-Breitenabch Nachbarn bedrohen würde. Der 32-Jährige wurde gegen 10.00 Uhr von der Polizei, die mit mehreren Streifen im Einsatz war, in seiner Wohnung festgenommen. Er wies eine oberflächliche Schnittverletzung auf, die er sich offensichtlich zuvor selbst zugefügt hatte. Der 32-Jährige wurde anschließend aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.

