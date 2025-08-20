PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Nach mehreren Einbrüchen/Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Gernsheim (ots)

Beamte der Polizeistation Gernsheim haben am Montag (18.08.) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, in jüngster Vergangenheit in Gernsheim für mehrere Einbrüche in Vereinsheime und in Gartenparzellen (wir haben teils berichtet) verantwortlich zu sein. Auf die Spur des 29-Jährigen kamen die Ermittler unter anderem aufgrund von Videoaufzeichnungen, auf denen der Tatverdächtige zu erkennen ist. Der Mann räumte die ihm zur Last gelegten Taten zum Teil ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der 29-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, unter anderem wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt, wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren zu verantworten haben.

Unsere Bezugsmeldungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6095609

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6090480

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

