Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Dienstag (19.08.), in der Zeit zwischen 18.30 und 21.30 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über die Wohnungstür in die Räume in einem Wohnhaus in der Lortzingstraße ein. Die ungebetenen Besucher entwendeten anschließend Schmuck.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell