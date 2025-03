Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Versuchter Einbruch in Apotheke

Vallendar, Hellenstraße (ots)

Am Samstag, den 28.03.2025 wurde der Polizei Bendorf ein Einbruchsversuch in die Apotheke in Vallendar gemeldet. Vor Ort konnten deutliche Hebelspuren an einer Eingangstür festgestellt werden. Offenbar hat die Metalltür den Hebelversuchen jedoch Stand gehalten und der oder die Täter gelangten nicht in das Innere der Apotheke. Die Tat dürfte sich irgendwann im Laufe der Woche ereignet haben.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise auf Tat und Täter entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell