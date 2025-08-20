PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: 600 Euro weniger in der Kasse nach Wechselfallenschwindel
Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots)

Zwei Trickdiebe hatten es am Dienstagmittag (19.8.) auf das Bargeld eines Getränkemarkts in der Konrad-Adenauer-Straße abgesehen.

Ein Mann und eine Frau begaben sich gegen 13.00 Uhr direkt zum Kassenbereich und gaben sich dort als Sammler bestimmter Geldscheine aus. Nachdem sie einige Scheine in Augenschein genommen hatten und den Laden verlassen hatten, bemerkte eine Mitarbeiterin, dass mehrere Hundert Euro in der Kasse fehlten.

Beide Täter werden als schlank beschrieben und auf etwa 30 bis 40 Jahre alt geschätzt. Der Täter hatte eine Sonnenbrille und eine Mütze auf und trug ein gelbes Poloshirt, eine blaue Hose sowie weiße Schuhe. Er wird auf circa 1,70 bis 1,80 Meter groß geschätzt.

Die Täterin trug ebenfalls eine Sonnenbrille und war etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß. Sie war bekleidet mit einer blauen Kappe, einem grün geblümten Kleid und dunklen Sandalen.

Zeugen, denen die beiden Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Kommissariat 23 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

