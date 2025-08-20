PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: "Sichere Innenstadt" - Zivile Polizisten stellen unerlaubten Handel mit Haschisch fest

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" kontrollierten zivile Ermittler, unterstützt von Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei, am Dienstagmittag (19.8.) den Luisenplatz sowie Teile der Innenstadt. Im Laufe des Mittags wurden von den Ordnungshütern sieben Personen überprüft und mehrere Strafverfahren eröffnet.

Gegen 15.40 Uhr beobachteten die Beamten in der Luisenstraße, wie ein 30-Jähriger einen Gegenstand im Austausch gegen Geld übergab. Bei einer direkt durchgeführten Kontrolle fanden sie bei beiden Personen Haschisch und Bargeld in szenetypischer Stückelung. Beides stellten sie sicher und eröffneten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Haschisch gegen den 30 Jahre alten Mann. Zudem lag gegen ihn eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft vor, da er im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens gesucht wurde. Nach Klärung einer ladungsfähigen Adresse konnte er seinen Weg fortsetzen.

Kurz darauf, gegen 15.55 Uhr bemerkten die Zivilfahnder zwei weitere Personen, bei denen eine mutmaßliche Übergabe von Drogen stattgefunden hatte. Beide wurden "Im Carree" kontrolliert und durchsucht. Hierbei fanden die Ermittler sowohl Bargeld, als auch Haschisch bei den 33 und 21 Jahre alten Männern, woraufhin sie mit zur Wache kamen. Dort schloss sich eine erkennungsdienstliche Behandlung für den 33-Jährigen an. Nachdem bei dem 21-Jährigen eine ladungsfähige Anschrift geklärt war und ein Strafverfahren wegen des Verdacht des Handels mit Haschisch eröffnet wurde, konnten beide das Revier verlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 07:20

    POL-DA: Messel: Fahndungsrücknahme von 53-Jährigem aus Messel

    Messel (ots) - Die Vermisstensuche nach dem 53 Jahre alten Mann aus Messel vom 20.6.2025 (wir haben berichtet) kann eingestellt werden. Der Gesuchte konnte am Montag (18.8.) nur noch tot aufgefunden werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung im Rahmen der Fahndung. Hinweis an die Medien: ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 02:16

    POL-DADI: Reinheim: Zeugen nach Unfall mit E-Scooter gesucht

    Reinheim (ots) - Am Montagmorgen (18.08.) kam es gegen 08:50 Uhr in Reinheim auf der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannten Gründen stießen ein Auto und ein auf der Ludwigstraße fahrender Elektroroller zusammen. Der 59-jährige E-Scooter-Fahrer stürzte hierdurch und musste leichtverletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 23:57

    POL-DADI: Nachtrag zu: Babenhausen: Schwerer LKW-Unfall auf der Landstraße 3116

    Babenhausen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung von 19:38Uhr: Die Fahrzeugbergung, Baumfällung und Reinigungsarbeiten konnten kurz vor Mitternacht beendet werden. Die Landstraße konnte somit nach etwa 8 Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 130.000 Euro korrigiert (Schreibfehler). Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren