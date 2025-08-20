PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DADI: Reinheim: Zeugen nach Unfall mit E-Scooter gesucht

Reinheim (ots)

Am Montagmorgen (18.08.) kam es gegen 08:50 Uhr in Reinheim auf der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannten Gründen stießen ein Auto und ein auf der Ludwigstraße fahrender Elektroroller zusammen. Der 59-jährige E-Scooter-Fahrer stürzte hierdurch und musste leichtverletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation Ober-Ramstadt nach Zeugen. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06154 63300 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Ober-Ramstadt
Nieder-Modauer Weg 1
64372 Ober-Ramstadt
Berichterstatterin: KOK'in Bechtel
veröffentlicht: PHK Niebauer
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

