Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Reinheim: Zeugen nach Unfall mit E-Scooter gesucht

Reinheim (ots)

Am Montagmorgen (18.08.) kam es gegen 08:50 Uhr in Reinheim auf der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannten Gründen stießen ein Auto und ein auf der Ludwigstraße fahrender Elektroroller zusammen. Der 59-jährige E-Scooter-Fahrer stürzte hierdurch und musste leichtverletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation Ober-Ramstadt nach Zeugen. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06154 63300 erreichbar.

