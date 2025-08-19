PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Birkenau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Birkenau (ots)

Am Montag (18.08.) gegen 14:20 Uhr wurde in Birkenau in der Hauptstraße eine grüne A-Klasse angefahren, welche anschließend auf ein geparkten weißen VW Tiguan geschoben wurde. Der Verursacher des Unfalls muss hierbei von hinten auf die A-Klasse gefahren sein und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. An den Fahrzeugen der beiden Geschädigten entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

