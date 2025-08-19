POL-DADI: Ober-Ramstadt: Zeugenaufruf nach Unfallflucht
Ober-Ramstadt (ots)
Am Montagnachmittag (18.08.) zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr wurde in der Hohlgasse in Ober-Ramstadt ein geparkter Opel Corsa an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. An dem schwarzen Opel entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06154 63300 mit der ermittelnden Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.
