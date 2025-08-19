POL-DADI: Ober-Ramstadt: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Darmstadt (ots) - Durch eine Streife des 2. Polizeireviers konnte am Dienstagmorgen (19.8.) ein 37 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen werden, nachdem sich dieser im Beisein einer Zeugin und deren Kind entblößt hatte. Die Frau hatte gegen 7.20 Uhr die Polizei alarmiert, als sie den Mann in einem Park in der Heidelberger Straße beobachtete, wie er mehrfach sexuelle Handlungen an sich vornahm. Dank einer schnell ...

mehr