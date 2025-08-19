PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Ober-Ramstadt: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ober-Ramstadt (ots)

Am Montagnachmittag (18.08.) zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr wurde in der Hohlgasse in Ober-Ramstadt ein geparkter Opel Corsa an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. An dem schwarzen Opel entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06154 63300 mit der ermittelnden Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Ober-Ramstadt
Nieder-Modauer Weg 1
64372 Ober-Ramstadt
Berichterstatter: Maier, POK
veröffentlicht: Niebauer, PHK
Telefon: 06154 6330-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

