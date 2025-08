Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen,

Landkreis Rottweil) Unfall fordert 15.000 Euro Schaden (31.07.2025)

Dietingen (ots)

Auf einer Kreuzung zwischen den Ortschaften Irslingen und Talhausen ist es am Donnerstag, gegen 7:30 Uhr zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten gekommen. Ein 36-Jähriger war in seinem BMW unterwegs auf der Talhauser Straße von Irslingen nach Talhausen. An einer Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 60-jährigen Renault-Fahrers. Bei der folgenden Kollision verletzte sich der Senior leicht und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

