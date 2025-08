Hüfingen (ots) - An der Einmündung der Kiesstraße und der Zufahrtsstraße der Parkplätze am Riedsee, hat sich am Donnerstag ein Unfall mit einem leichtverletzten Radfahrer ereignet. Gegen 11:30 Uhr stießen ein linksabbiegender Lastwagen und ein nach rechts abbiegender Fahrradfahrer zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der 72-Jährige leicht und sein Fahrrad ...

