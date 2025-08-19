Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 37-Jähriger entblößt sich in Grünanlage

Darmstadt (ots)

Durch eine Streife des 2. Polizeireviers konnte am Dienstagmorgen (19.8.) ein 37 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen werden, nachdem sich dieser im Beisein einer Zeugin und deren Kind entblößt hatte.

Die Frau hatte gegen 7.20 Uhr die Polizei alarmiert, als sie den Mann in einem Park in der Heidelberger Straße beobachtete, wie er mehrfach sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Dank einer schnell eingeleiteten Fahndung konnte der 37-Jährige noch innerhalb der Grünanlage vorläufig festgenommen werden. Er kam für eine erkennungsdienstliche Behandlung auf die Wache, wonach ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts von exhibitionistischen Handlungen erwartet.

