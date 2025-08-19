POL-DA: Darmstadt: Unbekannte dringen in Kindergarten ein
Polizei sucht Zeugen
Darmstadt (ots)
Hungrige Kriminelle hatten es auf einen Kindergarten in der Ludwigshöhstraße abgesehen und dort Essen zubereitet.
Zwischen Sonntagmorgen (17.8.) etwa 6.00 Uhr und Montagmorgen (18.8.) etwa 7.15 Uhr waren die Täter auf bislang ungeklärte Weise ins Innere des Kinderhorts gelangt. Nachdem sie sich dort etwas zu Essen gemacht hatten, entwendeten sie Kosmetikartikel und flüchteten in unbekannte Richtung.
Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell