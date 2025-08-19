Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannte dringen in Kindergarten ein

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Hungrige Kriminelle hatten es auf einen Kindergarten in der Ludwigshöhstraße abgesehen und dort Essen zubereitet.

Zwischen Sonntagmorgen (17.8.) etwa 6.00 Uhr und Montagmorgen (18.8.) etwa 7.15 Uhr waren die Täter auf bislang ungeklärte Weise ins Innere des Kinderhorts gelangt. Nachdem sie sich dort etwas zu Essen gemacht hatten, entwendeten sie Kosmetikartikel und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

