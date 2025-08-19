PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 28-Jähriger unter Cannabiseinfluss und ohne Führerschein/Abholer ebenfalls berauscht

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (19.08.), gegen 0.45 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen auf der A 5 bei Darmstadt einen 28 Jahre alten Autofahrer. Rasch zeigten sich bei ihm Anzeichen auf vorherigen Konsum von Cannabis. Ein Test bestätigte diese Vermutung anschließend. Zudem zeigte sich im Rahmen der Überprüfung, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er wurde vorläufig festgenommen und musste auf der Wache eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Weil ihm von der Polizei anschließend die Weiterfahrt untersagt wurde, verständigte er einen Bekannten, um sich bei der Polizei abholen zu lassen.

Nachdem der verständigte 32-Jährige später bei der Polizeiautobahnstation vorfuhr, fiel den Ordnungshütern auf, dass auch er unter Cannabiseinfluss stand. Auch bei ihm wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Beide Männer werden sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren zu verantworten haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

