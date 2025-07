Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen geben wichtige Hinweise

Kaiserslautern (ots)

Wegen Diebstahlsverdacht ermittelt die Polizei gegen drei junge Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren. Aufmerksame Zeugen waren am Sonntagnachmittag am Willy-Brandt-Platz auf das Trio aufmerksam geworden, weil es sich an einem abgestellten Fahrrad zu schaffen machte. Wie die Beobachter telefonisch mitteilten, schlugen die drei Männer auf das Schloss des Fahrrads ein - vermutlich um das Rad zu stehlen.

Als die Streife wenige Minuten später vor Ort eintraf, ergriffen die Täter die Flucht. Sie konnten aber dank weiterer Zeugenhinweise in der Nähe gestellt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Weil einer der Männer den Zeugen, der ihn verfolgte, auch körperlich angriff und ein Glas nach ihm warf, muss der 22-Jährige jetzt auch mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell