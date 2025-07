POL-PDKL: Dank Zeugenhinweis Diebe geschnappt

Kaiserslautern (ots) - Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen sind am Wochenende bei der Polizei angezeigt worden. Betroffen waren Autos, die im Bereich Lothringer Dell und der Mozartstraße abgestellt waren. Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurden im Lothringer Dell in der Nacht von Freitag auf Samstag (25./26. Juli) zwei Fahrzeuge durchwühlt und aus mindestens einem davon Bargeld gestohlen. In der Mozartstraße schlugen unbekannte Täter bereits in der Nacht zu Donnerstag ...

