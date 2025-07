POL-PDKL: Widerstand geleistet und nach Polizisten getreten

Kaiserslautern (ots) - Mit aggressiven Jugendlichen hatten es drei junge Männer in der Nacht zu Samstag in der Innenstadt zu tun. Wie die Betroffenen gegen 3.45 Uhr der Polizei meldeten, waren sie zu Fuß in der Burgstraße unterwegs, als sie von Unbekannten angepöbelt wurden. Die Rückfrage, was denn eigentlich das Problem sei, beantworteten die jugendlichen Täter mit Schlägen und Tritten. Anschließend rannten sie in Richtung Mühlstraße davon. Zwei der jungen ...

mehr