POL-PDKL: Aggressive Jugendliche

Mit aggressiven Jugendlichen hatten es drei junge Männer in der Nacht zu Samstag in der Innenstadt zu tun. Wie die Betroffenen gegen 3.45 Uhr der Polizei meldeten, waren sie zu Fuß in der Burgstraße unterwegs, als sie von Unbekannten angepöbelt wurden. Die Rückfrage, was denn eigentlich das Problem sei, beantworteten die jugendlichen Täter mit Schlägen und Tritten. Anschließend rannten sie in Richtung Mühlstraße davon. Zwei der jungen Männer, 20 und 21 Jahre alt, erlitten leichte Verletzungen.

Wenige Minuten später wurde ein ähnliches Szenario aus der Kammgarnstraße gemeldet. Die Täterbeschreibung passte auch auf die Verantwortlichen des Vorfalls in der Burgstraße. In diesem Fall wurde ein 16-Jähriger leicht verletzt.

Zeugen, die an einer der beiden Örtlichkeiten etwas beobachtet oder die Täter auf ihrer Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 oder 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

