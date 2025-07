Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ehestreit mit Folgen

Kaiserslautern (ots)

Eine 36-jährige Frau zeigte am Samstagabend ihren 45-jährigen Mann bei der Polizei an, nachdem es zuvor zu Streitigkeiten zwischen den Eheleuten kam. Der Mann konnte in dem PKW der Ehefrau sitzend auf einem Parkplatz am Ochsenberg angetroffen werden. Aufgrund eines Fahrverbotes ist der Mann derzeit nicht berechtigt, einen PKW zu fahren und stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel. Er gab an, den PKW nicht gefahren zu sein und verwies an seine Frau. Ihm wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.|wey

