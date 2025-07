Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zu schnell auf nasser Fahrbahn

Kaiserslautern (ots)

Ein 20-jähriger Heranwachsender befuhr am Samstagabend mit seinem Skoda Fabia die K von Mölschbach in Richtung Aschbacherhof. Aufgrund regennasser Fahrbahn kam er in einer 90 Grad Kurve nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte. Hierbei wurde der Heranwachsende leicht verletzt und ambulant versorgt. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Heranwachsende nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.|wey

