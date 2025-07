POL-PDKL: Unfallflucht dank Zeugen geklärt

Kaiserslautern (ots) - Ein 24-jähriger Mann wurde am Samstagmittag auf einem E-Scooter fahrend in der Mannheimer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht, was ein freiwilliger Urintest bestätigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Am Samstagabend wurde ein 18-jähriger Heranwachsender auf ...

