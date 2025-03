LKA-NI: Öffentlichkeitsfahndung nach Ernst-Volker Staub & Burkhard Garweg

Landeskriminalamt Niedersachsen

Öffentlichkeitsfahndung nach Ernst-Volker Staub & Burkhard Garweg

Hannover

Die Staatsanwaltschaft Verden und das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen bitten die Bevölkerung um Hinweise.

Seit 2015 ermittelt die Staatsanwaltschaft Verden gegen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg wegen versuchten Mordes sowie versuchten und vollendeten schweren Raubes in mehreren Fällen im Zeitraum von 1999 bis 2016. Nach der Festnahme von Daniela K. am 26. Februar 2024 in Berlin fahnden die Ermittlungsbehörden weiterhin nach den beiden noch flüchtigen mutmaßlichen Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg.

Bei den Durchsuchungen im vergangenen Jahr konnten die Ermittlerinnen und Ermittler eine Vielzahl an Lichtbildern von Burkhard Garweg unter den digitalen Asservaten auffinden. Diese teilweise sehr aktuellen Bilder sind bereits durch die Staatsanwaltschaft Verden und das LKA Niedersachsen veröffentlicht worden. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Zielfahndung auch Erkenntnisse über Ernst-Volker Staub gewinnen.

Die Strafverfolgungsbehörden gehen mittlerweile davon aus, dass sich das Trio medizinisch zumeist privatärztlich hat behandeln lassen. Die Rechnungen der Behandlungen wurden offenbar stets in bar bezahlt. Die Zielfahndung nimmt daher an, dass Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg weiterhin medizinische Behandlungen durch Barzahlungen vornehmen lassen, da möglicherweise keine Krankenversicherung besteht.

Zusätzlich gehen die Fahnderinnen und Fahnder davon aus, dass Ernst-Volker Staub Brillenträger ist und dadurch in regelmäßigen Abständen Augenärzte bzw. Optiker aufsuchen könnte.

Wie Burkhard Garweg soll auch Ernst-Volker Staub Aliaspersonalien genutzt haben. Zumeist soll er sich laut Zeugenaussagen vorrangig mit dem Vornamen Peter vorgestellt haben. So soll er auch von Daniela K. und Burkhard Garweg als Peter vor anderen Personen bezeichnet worden sein.

Weiterhin soll Ernst-Volker Staub folgende Personalien genutzt haben: Volker Gertner, Adnan Yücel, Jens Peter Grundmann, Georg Schmidt, Ulrich Schulte, Matias Kaliran, Michael Jansen, Robert Hagen, Kircali Aziz, Michael Theiss, Rolf Krause und Hans Roth

Die Personalien wurden auch für die Anmietung von Wohnungen oder für Autokäufe genutzt.

Darüber hinaus veröffentlichen die Staatsanwaltschaft Verden und das LKA Niedersachsen nun zwei weitere Bilder, die mutmaßlich Ernst-Volker Staub zeigen. Sie stammen aus dem Jahr 2006, wobei der Aufnahmeort unbekannt ist. Bei den Bildern handelt es sich um sogenannte Thumbnails, die den Ermittlungsbehörden in schlechter Qualität vorliegen und aus den digitalen Asservaten gewonnen werden konnten.

Die Ermittlungsbehörden wenden sich nunmehr mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

- Können Berufstätige im Gesundheitswesen Angaben zu den beiden Gesuchten oder ihren Aliaspersonalien im Kontext medizinischer Untersuchungen machen? - Haben die Tatverdächtigen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg für medizinische Behandlungen in bar bezahlt? - Können Wohnungsvermieter/-innen oder Autoverkäufer/-innen (auch private Verkäufer/-innen), welche noch nicht von der Polizei vernommen worden sind, Angaben zu den Aliaspersonalien des Gesuchten Ernst-Volker Staub machen?

Hinweise nimmt das LKA Niedersachsen unter der Rufnummer 0511 9873-7400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch das anonyme Hinweisgeberportal BKMS® ist weiterhin geschaltet und unter folgendem Link erreichbar: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=G75VZW&c=-1&language=ger

Die Identität der Hinweisgebenden ist bei der Nutzung von BKMS® absolut geschützt. Für die Nutzung des Systems ist sie weder erforderlich noch von Bedeutung. Es erfolgt eine automatische Anonymisierung der Hinweise und Dialoge und bietet keinerlei Möglichkeit der Rückverfolgung.

Da die flüchtigen Straftäter bewaffnet sein könnten, rät das LKA Niedersachsen den Bürgerinnen und Bürgern dringend davon ab, die Gesuchten selbst anzusprechen.

