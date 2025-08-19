PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt OT Kleestadt: Person von PKW überrollt

Groß-Umstadt OT Kleestadt (ots)

Am Montag (18.08) kam es in den frühen Abendstunden, gegen 18Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Babenhäuser schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge lag der 22-jährige vor einem abgestellten PKW und schlief. Als die Fahrzeugführerin in ihren PKW einstieg und losfuhr, wurde die von der Fahrzeugführerin unbemerkte Person von einem Reifen überrollt. Der 22-jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeuges erlitt einen Schock.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Berichterstatter: Knerr, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Rebscher, PHK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

