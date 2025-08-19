Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen-Weiterstadt-BAB 67/ BAB 5: Mit 200 km/h und vier Promille auf der Autobahn unterwegs

Einhausen/ Weiterstadt (ots)

Am späten Montagabend (18.08.), 22.51 Uhr, meldete sich ein PKW-Fahrer per Notruf bei der Polizei und meldete ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen, welches auffällig unsicher auf der A 67 Höhe Einhausen in Fahrtrichtung Norden fahren würde. Besagtes Fahrzeug würde in Schlangenlinien und stark unterschiedlichen Geschwindigkeiten, zw. 70 km/h und 220 km/h, gefahren werden. Da der Zeuge dem verdächtigen PKW, einem Audi Q7, folgen und somit Polizeistreifen herangeführt werden konnten, erfolgte die Kontrolle auf einem Parkplatz an der A 5 in Höhe Weiterstadt. Beide Fahrzeuginsassen, Fahrer und Beifahrer, standen unter Alkoholeinfluss, ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest zeigte bei dem Fahrzeugführer 4,16 Promille, bei dem Beifahrer keinen Wert, da das Gerät bei erreichten 5 Promille abschaltet! Nach erfolgter Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheines wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, da der alkoholisierte Fahrer über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

