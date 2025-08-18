PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Mehrere Strafverfahren nach Musik- und Tanzveranstaltung

Pfungstadt (ots)

Nach einer Musik- und Tanzveranstaltung in der Ringstraße in der Nacht zum Sonntag (17.8.) mit circa 500 Teilnehmenden ermittelt jetzt die Polizei. Da sich eine Vielzahl der Gäste außerhalb der Halle aufhielt, alarmierten Anwohnerinnen und Anwohner im Laufe des Abends mehrfach die Polizei und meldeten Ruhestörungen. In der Folge kam es im Eingangsbereich unter anderem zwischen den Gästen zu handfesten Auseinandersetzungen, in dessen Verlauf auch Feuerlöscher entleert wurden. Eine Person kam mit Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nachdem die Veranstaltung beendet wurde, konnte die Halle mit Unterstützung zahlreicher Streifen schließlich geräumt werden. Zur Lüftung des Veranstaltungsraums wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 42 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 14:22

    POL-DA: Mörlenbach: Vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt/Zeugen gesucht

    Mörlenbach (ots) - Am Montag (18.08.), gegen 09.50 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug die Ortsdurchfahrt von Mörlenbach in Richtung Weinheim. Nachdem er an einer roten Ampel an der Einmündung nach Bonsweiher angehalten hatte und anschließend wieder losfuhr, bemerkte er einen Einschlag auf seiner Frontscheibe. Möglicherweise hatte eine ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:11

    POL-DA: Raunheim: Mehrere Farbschmierereien/Zeugen gesucht

    Raunheim (ots) - Am frühen Freitagmorgen (15.08.), kurz vor 5.30 Uhr, hinterließ ein Unbekannter mehrere Farbschmierereien im Bereich der Robert-Koch-Straße. Die Fassade des türkischen Kultur- und Bildungsvereins, die Hauswand eines in der Nähe befindlichen Massagestudios, ein geparkter Transporter, zwei Banner eines Getränkeladens und die Tür eines Elektrizitätshauses wurden beschmiert. Hierbei wurde mittels ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren