POL-DA: Pfungstadt: Mehrere Strafverfahren nach Musik- und Tanzveranstaltung

Pfungstadt (ots)

Nach einer Musik- und Tanzveranstaltung in der Ringstraße in der Nacht zum Sonntag (17.8.) mit circa 500 Teilnehmenden ermittelt jetzt die Polizei. Da sich eine Vielzahl der Gäste außerhalb der Halle aufhielt, alarmierten Anwohnerinnen und Anwohner im Laufe des Abends mehrfach die Polizei und meldeten Ruhestörungen. In der Folge kam es im Eingangsbereich unter anderem zwischen den Gästen zu handfesten Auseinandersetzungen, in dessen Verlauf auch Feuerlöscher entleert wurden. Eine Person kam mit Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nachdem die Veranstaltung beendet wurde, konnte die Halle mit Unterstützung zahlreicher Streifen schließlich geräumt werden. Zur Lüftung des Veranstaltungsraums wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 42 zu melden.

