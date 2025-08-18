Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Polizei übernimmt Patenschaft für Eichhörnchen-Bub "Michel"

Kelsterbach (ots)

Ein kleiner Eichhörnchen-Bub dachte sich Anfang August sicherlich: "Die Polizei Dein Freund und Helfer" und suchte sich aktiv Hilfe bei den Beamtinnen und Beamten der Polizeistation in Kelsterbach, die den Kleinen auf der Treppe entdeckten und in Obhut nahmen.

Eine Ordnungshüterin verständigte umgehend den Tierschutzverein. "Michel", wie das Eichhörnchen mittlerweile getauft wurde, war nicht verletzt, wurde aber dennoch vorsorglich von den Polizisten ins Tierheim gebracht. "Michel" lebt dort jetzt erst einmal bei gleichaltrigen Artgenossen in einer Voliere. Die Patenschaft für das Findelkind haben die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Kelsterbach nun auch gleich übernommen und hierzu zudem 100 Euro für seine Pflege gespendet.

