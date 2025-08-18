PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt/Zeugen gesucht

Mörlenbach (ots)

Am Montag (18.08.), gegen 09.50 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug die Ortsdurchfahrt von Mörlenbach in Richtung Weinheim. Nachdem er an einer roten Ampel an der Einmündung nach Bonsweiher angehalten hatte und anschließend wieder losfuhr, bemerkte er einen Einschlag auf seiner Frontscheibe. Möglicherweise hatte eine unbekannte Person mittels Schleuder und Stahlkugel oder ähnlichem auf die Frontscheibe gezielt. Der vermeintliche Schütze könnte sich im angrenzenden Wohngebiet befunden haben. Am Fahrzeug des 56-Jährigen entstand Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
