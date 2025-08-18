PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht.

Lampertheim (ots)

Am Montag dem 18.08.2025 kam es gegen 12:00 Uhr in Lampertheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Vor der Sparkasse in der Römerstraße 101 wurde ein weißer Kia beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden beträgt nach ersten Einschätzungen ca. 500EUR.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 94400 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

