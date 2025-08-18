Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Auto auf der Frankfurter Straße

Darmstadt (ots)

Am Montagmittag (18.8.) kollidierte ein Fahrzeug in der Frankfurter Straße mit einer Straßenbahn, wobei zwei Frauen leicht verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die 46 Jahre alte Autofahrerin gegen 13.40 Uhr nach links in die Maulbeerallee abbiegen und übersah hierbei die in Richtung Innenstadt fahrende Straßenbahn. Durch die Feuerwehr musste die Fahrzeugführerin aus ihrem Auto befreit werden. Beide Frauen kamen leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Frankfurter Straße/Martin-Luther-King-Ring waren in Fahrtrichtung Darmstadt bis 14.15 Uhr voll gesperrt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier, unter der Telefonnummer 06151/969-41310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell