Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: 15 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt
67 "Sachen" bei erlaubten 30 km/h

Fürth (ots)

Am Montagabend (18.08.) führten Beamte der Polizeistation Heppenheim Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Bundesstraße 38 in Fürth durch. Von circa 22.45 Uhr bis Mitternacht stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße fest. Alle Fahrerinnen und Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der bei erlaubten 30 km/h mit 67 "Sachen" auf der Heppenheimer Straße unterwegs war. Auf ihn kommen ein Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

