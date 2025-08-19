PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim/Rüsselsheim: Zwei Transporter aufgebrochen/Bordcomputer im Visier

Raunheim/Rüsselsheim (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zum Dienstag (19.08.) an zwei Mercedes Sprintern, die in der Ringstraße in Raunheim und in der Karlsbader Straße in Rüsselsheim abgestellt waren, zu schaffen. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zugang in die zwei Fahrzeuge und entwendeten anschließend jeweils die Bordcomputer. Insgesamt werden die Schäden auf rund 8000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 erbeten.

  • 19.08.2025 – 07:27

    POL-DADI: Groß-Umstadt OT Kleestadt: Person von PKW überrollt

    Groß-Umstadt OT Kleestadt (ots) - Am Montag (18.08) kam es in den frühen Abendstunden, gegen 18Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Babenhäuser schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge lag der 22-jährige vor einem abgestellten PKW und schlief. Als die Fahrzeugführerin in ihren PKW einstieg und losfuhr, wurde die von der ...

