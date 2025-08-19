Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim/Rüsselsheim: Zwei Transporter aufgebrochen/Bordcomputer im Visier

Raunheim/Rüsselsheim (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zum Dienstag (19.08.) an zwei Mercedes Sprintern, die in der Ringstraße in Raunheim und in der Karlsbader Straße in Rüsselsheim abgestellt waren, zu schaffen. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zugang in die zwei Fahrzeuge und entwendeten anschließend jeweils die Bordcomputer. Insgesamt werden die Schäden auf rund 8000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 erbeten.

