Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Möbelgeschäft und Lkw in Vollbrand /Nachtragsmeldung

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Nach dem Feuer in den frühen Mittwochmorgenstunden in der Murgtalstraße sind die Lösch- und Einsatzmaßnahmen noch im Gange. Im Verlauf des Brandes war das Dach des Möbelhauses eingestürzt. Derzeit unterstützt ein Abbruchunternehmen die Arbeit der Feuerwehr bei deren Nachlöscharbeiten. Verletzte sind nach wie vor nicht zu beklagen. Der Sachschaden an Gebäude und darin befindlichen Waren, wie auch am vollkommen ausgebrannten Lkw samt Anhänger werden ersten Schätzungen zu Folge mehrere Millionen Euro betragen. Die Bergung des Lkw - der am Vorabend Waren anlieferte - und Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe dauern derzeit an. Hierzu ist auch das Umweltamt des Landratsamtes Rastatt vor Ort. Aufgrund der Arbeiten kommt es am Kreisverkehr Murgtalstraße / Josef-König-Straße, wo der Lkw abgestellt wurde, derzeit noch zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Löscharbeiten an dem Fahrzeug waren gegen 2 Uhr abgeschlossen. Die Brandursache und der Brandverlauf sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Durch die Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde ein Brandgutachten angeordnet. Die nahe des Abstellortes des Lkw befindliche Bahnstrecke war während der Löschmaßnahmen kurzzeitig beeinträchtigt udn für rund 45 MInuten eingestellt. Der Verkehr läuft dort jedoch nach Abschluss der Löscharbeiten am Lkw wieder regulär. In der Nacht war ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung der Lösch- und Einsatzmaßnahmen vor Ort. Die Feuerwehr war mit 18 Fahrzeugen und rund 80 Wehrleuten im Einsatz.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom Mittwoch, 30.04.2025, 03:42 Uhr

Gaggenau, Bad Rotenfels - Möbelgeschäft und Lkw in Vollbrand

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 00.50 Uhr zum Brand eines Möbelgeschäftes in der Murgtalstraße. Ebenfalls betroffen von dem Feuer war ein direkt am Gebäude geparkter Lkw. Dessen Fahrer übernachtete in dem Fahrzeug und wurde von einem Zeugen über den Brandausbruch informiert. Trotz des sofortigen Wegfahrens des Lkw konnte die Ausbreitung des Feuers nicht verhindert werden und Gebäude und Fahrzeug gerieten in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Gaggenau und der Umgebung sind aktuell noch mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

/bab

