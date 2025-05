POL-MI: Bulli-Fahrer kollidiert mit Lastwagen

Hille (ots) - (TB) Der Besitzer eines Hofladens in der Mindener Straße entdeckte in der Nacht zu Samstag einen Mann in seinem Ladenlokal, der sich an der Kasse bediente. Das Opfer versperrte die Tür zum Geschäft und hielt so den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen kurz vor ein Uhr ging auf der Leitstelle der Polizei über den Notruf der Hinweis ein, dass der 31-jährige Ladenbesitzer auf frischer Tat ...

