POL-DA: Raunheim: Zwei weitere Transporter aufgebrochen/Zeugen gesucht

Neben den beiden in der Nacht zum Dienstag (19.08.) in der Ringstraße in Raunheim und in der Karlsbader Straße in Rüsselsheim aufgebrochenen Sprintern (wir haben berichtet), wurden der Polizei im Laufe des Vormittags noch zwei weitere, gleichgelagerte Taten bekannt.

Unbekannte machten sich in der Nacht zum Dienstag (19.08.) zudem an zwei weiteren Mercedes Sprintern, die ebenfalls in der Ringstraße in Raunheim abgestellt waren, zu schaffen. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zugang in die zwei Fahrzeuge und entwendeten anschließend jeweils die Tachometer. Der Schaden beläuft sich in diesen Fällen jeweils auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 erbeten.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6099476

