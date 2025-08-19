PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DA: Heppenheim: Katze stürzt aus Hochhaus in die Tiefe und verendet/Polizei ermittelt

Heppenheim (ots)

Ein Katzenjunges stürzte am Montagabend (18.08.), gegen 21.15 Uhr, aus einem Hochhaus in der Gießener Straße in die Tiefe und verendete anschließend nach dem Aufprall auf den Boden. Der Fall aus dem Mehrfamilienhaus, in dem 175 Personen gemeldet sind, dürfte aus dem 8. bis 10. Stock erfolgt sein. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Tier absichtlich in die Tiefe geworfen wurde. Bewohner gaben gegenüber den Beamten an, dass in jüngster Vergangenheit schon weitere Gegenstände aus dem Haus in die Tiefe geworfen wurden. Die Ermittlungen aus welcher der Wohnungen und unter welchen Umständen die Katze in die Tiefe stürzte, dauern an.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Tötens eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund nach dem Tierschutzgesetz. Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 bei der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) zu melden.

