POL-DA: Dieburg: Kriminelle entwenden Fahrräder und Motorroller aus Garage

Dieburg (ots)

Eine Tiefgarage in der Straße "Am Campus" geriet zwischen Montagabend (18.8.) etwa 18.00 Uhr und Dienstagmorgen (19.8.) etwa 8.00 Uhr ins Visier Krimineller. Die Unbekannten verschafften sich auf ungeklärte Weise Zugang und entwendeten drei Fahrräder und einen Motorroller. Am Montagabend (18.8.)zwischen 18 bis 19 Uhr nahm eine Anwohnerin Geräusche und drei junge Männer wahr, welche möglicherweise im Zusammenhang mit den Diebstählen aus der Garage stehen.

Die drei Tatverdächtigen hatten dunkle Haare und werden auf etwa 25 Jahre alt geschätzt. Alle drei trugen schwarze Hosen und schwarze T-Shirts.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

