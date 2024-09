Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 27.09.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 29.09.2024, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Buchholz i.d.N. - Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Am Samstagmorgen melden Verkehrsteilnehmer ein Fahrradfahrer auf, welcher die Steinbecker Straße in deutlichen Schlangenlinien befährt. Der 32-Jährige kann durch die eingesetzten Beamten in der Steinbecker Straße angetroffen und gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille. Es folgte eine entsprechende Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihm droht nun der Entzug der Fahrerlaubnis.

Tespe - Wohnungseinbruchdiebstahl in Einfamilienhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Straße Im Rehmen zu einem Einbruchdiebstahl. Die unbekannte Täterschaft gelangte durch Gewalteinwirkung auf eine Terrassentür in das Wohnhaus der abwesenden Bewohner. Das Objekt wurde durch die Täterschaft nach Wertgegenständen durchsucht. Im Anschluss entfernt sich diese unerkannt. Ob und was an Diebesgut erlangt wurde kann noch nicht gesagt werden. Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Buchholz unter 04181-2850 entgegen.

Seevetal / Bullenhausen - Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Am Sonntagmorgen, gegen 00:40 Uhr, ereignet sich in der Straße Elbdeich ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung von einem Pkw und einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit angehängter Ballenpresse. Der Pkw fuhr trotz des entgegenkommenden Traktors an einem am Fahrbahnrand abgestellten Transporter inkl. Anhänger vorbei. Aufgrund der verkehrsbedingten Engstelle kam es zu einer Kollision zwischen Pkw und Traktor. Weiterhin kollidierte der Pkw anschließend mit dem abgestellten Anhänger und dem Transporter. Alle Fahrzeuge wurden hierbei erheblich beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer des Pkw entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Beamten in unbekannte Richtung. Lebensbedrohliche Verletzungen waren aufgrund des vorgefundenen Schadensbild nicht auszuschließen. Daher wurden umfangreiche Suchmaßnahmen unter Verwendung von Suchhunden und einem Polizeihubschrauber eingeleitet. Diese führten jedoch nicht zum Auffinden der Person. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher werden durch die Polizei Seevetal unter 04105-6200 entgegengenommen.

Rosengarten / Klecken - Brand einer Einliegerwohnung

Am Samstagabend entstand ein Schwelbrand in einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in der Waldstraße. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich auf einem eingeschalteten Herd gelagerter Hausrat. Der Brand konnte zunächst durch die Bewohner eingedämmt und anschließend durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Bewohner männlich (81) und weiblich (81) erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation. Eine weitere Behandlung war nicht notwendig Es entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro durch die Verrußung der Wohnung, jedoch kein weiterer Gebäudeschaden.

Seevetal / Hittfeld - Einschleichdiebstahl zum Nachteil älterer Menschen

Am Freitag klingelten zwei Täter (männlich, ca. 45 Jahre alt und weiblich ca. 15 Jahre alt) an der Tür des lebensälteren Geschädigten und baten darum, dass die angebliche Tochter die Toilette benutzen dürfte. Der Geschädigte ließ beide Personen eintreten und zeigte ihnen den Weg in das Badezimmer. Als unmittelbar darauf die Ehefrau des Geschädigten nach Hause kam stellte diese die beiden Personen im Obergeschoss des Reihenhauses fest. Nachdem die beiden Täter das Haus wieder verlassen hatten, wurde der Verlust von Schmuck festgestellt. Beobachtungen zu den hier Beschuldigten oder möglichen genutzten Fahrzeugen nimmt die Polizei in Seevetal unter 04105-6200 entgegen.

A7 / Maschen / Richtungsfahrbahn Hamburg - Schwertransport kollidiert mit Brückenbauwerk

Am frühen Freitagabend, gegen 17:43 Uhr, befährt der 46-Jährige mit einem Großraumtransport die A7 in Richtung Hamburg. Da der Fahrzeugführer von der genehmigten Strecke abweicht, kollidiert seine Ladung zwischen dem Horster Dreieck und der AS Fleestedt bei der Durchfahrt mit einem Brückenbauwerk. Durch die Kollision fällt ein Teil der mehrere Tonnen wiegenden Ladung nach rechts in einen abgesperrten Baustellenbereich. An dem Brückenbauwerk entsteht erheblicher Sachschaden. Von einer Verminderung der Tragfähigkeit ist nach ersten Prüfungen nicht auszugehen. Der Fahrzeugführer bleibt unverletzt.

Stelle - Betrunken von der Straße abgekommen

Ein 25-jähriger Hamburger befährt am späteren Samstagabend die Straße zwischen Holtorfsloh und Stelle. Hier kommt dieser alleinbeteiligt von der Straße ab und bleibt mit seinem Pkw, einige Meter von der Fahrbahn entfernt, in einem Waldstück zwischen Bäumen stehen. Wie sich recht schnell herausstellt, steht der Mann unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test vor Ort ergibt 1,5 Promille. Zudem liegen Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel vor. Den leicht verletzten Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt.

