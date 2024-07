BPOL-HH: S-Bahnhof Allermöhe: Frau stürzt ins Gleis und wird von S-Bahn überrollt

Hamburg (ots) - Nach jetzigem Ermittlungsstand drang ein Mann (m.39) nachts am 29.06.2024 gewaltsam in ein Geschäft im Hamburger Hauptbahnhof ein. Beim Durchwühlen der Schränke nach Diebesgut richtete der Tatverdächtige erhebliche Sachschäden an. Unter der Beute befanden sich nach jetzigem Sachstand auch ...

