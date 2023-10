Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehr und Hilfsorganisationen üben die Einrichtung einer Notunterkunft

Mönchengladbach, 21.10.2023 (ots)

Am Samstag dem 21. Oktober 2023 übten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisationen Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und Deutsches Rotes Kreuz (DRK), in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Mönchengladbach, die Einrichtung einer Notunterkunft im Math.-Nat. Gymnasium. Gleichzeitig wurde in diesem Rahmen das überörtliche Landeskonzept Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 geübt. Die Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 NRW (BTP-B 500 NRW) ist eine kombinierte Katastrophenschutzeinheit des Betreuungs- und Sanitätsdienstes in Verbandsstärke. Sie besteht aus zwei Einsatzeinheiten NRW (EE NRW) mit jeweils 33 Einsatzkräften und einer Führungsstaffel. Mit diesem Konzept können 500 Betroffene in einer geeigneten, vorgeplanten, baulichen Anlage wie einer Schule oder Mehrzweckhalle betreut und verpflegt werden. Im Einsatzgebiet kann die Betreuungsplatz-Bereitschaft Betroffene und die eigenen Kräfte in den ersten 24 Stunden autark mit Verpflegung und allen sonstigen Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfs versorgen. Der Einsatz dieses Katastrophenschutzkonzeptes kann sowohl im Rahmen einer vorgeplanten Bereitstellung als auch bei Unglücksfällen oder anderen Schadenslagen spontan erfolgen.

Die Feuerwehr Mönchengladbach hat gemeinsam mit dem DRK bis zu sechs Standorte als Notunterkünfte vorgeplant und teils bereits umfangreich mit Material ausgestattet. Diese können bei Notwendigkeit einer größeren Evakuierung mit Hilfe je einer Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 weiter eingerichtet und betrieben werden. Die Unterkünfte sollen nun sukzessive beübt werden, so dass einerseits ein Testbetrieb erfolgt und gleichzeitig auch eine Übung der eigenen BTP-B 500 stattfindet.

Die Federführung für das Landeskonzept BTP-B 500 übernimmt in Mönchengladbach das DRK mit einem Einsatzleitwagen. Der Bereich Logistik wird durch die Einsatzeinheit 01 (ASB) und der Abschnitt Betreuung durch die Einsatzeinheit 02 (DRK) verantwortet. Ziel der Übung ist es, die Zusammenarbeit der 72 ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu proben, sodass das Konzept im Ereignisfall reibungslos umgesetzt werden kann. Im Fokus sind die Sicherstellung der medizinischen Versorgung, die Registrierung und Betreuung von Betroffenen und die Einrichtung von Schlaf- und Aufenthaltsräumen sowie die Zubereitung von Warmverpflegung mit den Verpflegungsmodulen NRW aus den Einsatzeinheiten.

An der Aufbauübung nahmen die Einsatzkräfte der Einsatzeinheiten NRW MG 01 (Arbeiter-Samariter-Bund) und MG 02 (Deutsches Rotes Kreuz) teil. Beobachtet wurde die Übung durch mehrere Führungskräfte der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach und der Hilfsorganisationen.

Übungsleiter/ Leiter BTP-B 500 NRW MG: René Hartmann (DRK)

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell