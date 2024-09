LPI-SHL: Bänke beschädigt

Schwarzbach (ots) - Mittwoch (25.09.2024), gegen 0:10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude einer Brauerei in der Straße "Zur Schleuse" in Schwarzbach (Auengrund) ein. Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten und öffneten mit Gewalt mehrere Schränke. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde Bargeld in Höhe von 100 Euro entwendet, jedoch ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro verursacht. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen im ...

