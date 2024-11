Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizei Rheinland-Pfalz veranstaltet landesweite "Crime Night" am 22.November 2024

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Erstmals veranstaltet die Polizei Rheinland-Pfalz am Freitag, 22. November 2024, unter der Schirmherrschaft von Innenminister Michael Ebling eine landesweite "Crime Night".

Die "Crime Night" ist ein Aktionstag, bei dem landesweit, z.B. in Mainz, Koblenz, Trier, Kaiserslautern und Ludwigshafen, mehr als zehn große Veranstaltungen mit unterschiedlichen Aktionen und besonderen Programmen angeboten werden.

Die Veranstaltungen richten sich vorrangig an Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren, aber auch an Personen, die bereits ein Studium oder eine Berufsausbildung abgeschlossen und Interesse haben, ein Studium an der Hochschule der Polizei zu absolvieren, um danach bei der Schutz- oder Kriminalpolizei tätig zu sein.

Teilnehmende haben die Möglichkeit, in interaktiven und praxisnahen Programmpunkten fiktive Kriminalfälle zu lösen und u.a. bei der Spurensicherung mit erfahrenen Beamtinnen und Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei zusammenzuarbeiten.

Darüber hinaus wird die Einstellungsberatung vor Ort umfassend über das Bachelorstudium Polizeidienst und die beiden neuen Studienrichtungen Schutz- und Kriminalpolizei informieren.

Auch das Polizeipräsidium Rheinpfalz veranstaltet in der Vorder- und Südpfalz mehrere Aktionen für künftige Verbrecherjäger:

In Ludwigshafen plant die Kriminaldirektion in der Zeit von 15 Uhr bis 19 Uhr die Veranstaltung "#Kripo #PP Rheinpfalz #Tatort Ludwigshafen". Hierbei haben Teilnehmende ab 15 Jahren unter anderem die Möglichkeit die Vielfalt der Kripo sowie die unterschiedlichen Kommissariate in teils interaktiven Stationen kennenzulernen.

In Landau veranstaltet die Polizeidirektion in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr die Veranstaltung "Crime Night - Tatort Zukunft" geplant. Teilnehmende ab 15 Jahren dürfen mehrere Stationen zum Mitmachen, Erleben und Informieren durchlaufen.

In Neustadt findet in der Zeit von 17 Uhr bis 20 Uhr die "Crime@Night - Raub in Neustadt" statt. Dies ist ein Escape-Room-Spiel für Teilnehmende ab 14 Jahren.

Weitere Informationen zur "Crime Night" und den einzelnen Veranstaltungen finden Sie auf der Aktionsseite der Polizei Rheinland-Pfalz: www.polizei.rlp.de/karriere/crimenight.

