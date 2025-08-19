Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Babenhausen: Schwerer LKW-Unfall auf der Landstraße 3116

Babenhausen (ots)

Auf der L3116 zwischen Babenhausen und Schaafheim kam es am Dienstag (16.08.) gegen 16Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 66-jährige Babenhäuser aufgrund eines technischen Defekts mit seinem LKW von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Das Führerhaus wurde hierbei beinahe komplett zerstört. Der Mann musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem LKW befreit werden und wurde anschließend schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden am LKW wird auf ungefähr 30.000 Euro beziffert. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des LKW bleibt die Landstraße komplett gesperrt. Anschließend muss aus Sicherheitsgründen noch der Baum gefällt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei sind die Feuerwehren Schaafheim und Babenhausen im Einsatz, sowie die Straßenmeisterei.

