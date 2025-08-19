PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Hirschhorn - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hirschhorn (ots)

Am Dienstag (19.08.) gegen 15:45 Uhr ereignet sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L3410 zwischen dem Brombacher Wasser und dem Oberzenter Ortsteil Kortelshütte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Krad-Fahrer die L3410 von dem Brombacher Wasser kommend in Fahrtrichtung Kortelshütte, als dieser in Höhe einer scharfen Rechtskurve zu weit in den Gegenverkehr getragen wird und dort mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Beide Fahrzeugführer mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Unfallaufnahme sowie Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L3410 mehrere Stunden beidseitig gesperrt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Wald-Michelbach (06207/940-50) telefonisch in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 19:38

    POL-DADI: Babenhausen: Schwerer LKW-Unfall auf der Landstraße 3116

    Babenhausen (ots) - Auf der L3116 zwischen Babenhausen und Schaafheim kam es am Dienstag (16.08.) gegen 16Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 66-jährige Babenhäuser aufgrund eines technischen Defekts mit seinem LKW von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Das Führerhaus wurde hierbei beinahe komplett ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 18:54

    POL-DADI: Ober-Ramstadt: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Ober-Ramstadt (ots) - Am Montagnachmittag (18.08.) zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr wurde in der Hohlgasse in Ober-Ramstadt ein geparkter Opel Corsa an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. An dem schwarzen Opel entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 06154 63300 mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren