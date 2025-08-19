Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Hirschhorn - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hirschhorn (ots)

Am Dienstag (19.08.) gegen 15:45 Uhr ereignet sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L3410 zwischen dem Brombacher Wasser und dem Oberzenter Ortsteil Kortelshütte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Krad-Fahrer die L3410 von dem Brombacher Wasser kommend in Fahrtrichtung Kortelshütte, als dieser in Höhe einer scharfen Rechtskurve zu weit in den Gegenverkehr getragen wird und dort mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Beide Fahrzeugführer mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Unfallaufnahme sowie Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L3410 mehrere Stunden beidseitig gesperrt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Wald-Michelbach (06207/940-50) telefonisch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell