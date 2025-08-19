POL-DADI: Nachtrag zu: Babenhausen: Schwerer LKW-Unfall auf der Landstraße 3116
Babenhausen (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung von 19:38Uhr:
Die Fahrzeugbergung, Baumfällung und Reinigungsarbeiten konnten kurz vor Mitternacht beendet werden. Die Landstraße konnte somit nach etwa 8 Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 130.000 Euro korrigiert (Schreibfehler).
