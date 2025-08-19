POL-DADI: Nachtrag zu: Babenhausen: Schwerer LKW-Unfall auf der Landstraße 3116

Birkenau (ots) - Am Montag (18.08.) gegen 14:20 Uhr wurde in Birkenau in der Hauptstraße eine grüne A-Klasse angefahren, welche anschließend auf ein geparkten weißen VW Tiguan geschoben wurde. Der Verursacher des Unfalls muss hierbei von hinten auf die A-Klasse gefahren sein und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. An den Fahrzeugen der beiden Geschädigten entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ...

