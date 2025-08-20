PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Fahndungsrücknahme von 53-Jährigem aus Messel

Messel (ots)

Die Vermisstensuche nach dem 53 Jahre alten Mann aus Messel vom 20.6.2025 (wir haben berichtet) kann eingestellt werden. Der Gesuchte konnte am Montag (18.8.) nur noch tot aufgefunden werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung im Rahmen der Fahndung.

Hinweis an die Medien:

Es wird gebeten, das im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung gestellte Lichtbild und die personenbezogenen Daten zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

