POL-DA: Zwingenberg-Rodau: "Blitz for Kids" - Polizei überwacht Geschwindigkeit zum Schulbeginn

Zwingenberg (ots)

Im Bereich der Zwingenberger Straße führten Beamte der Polizeistation Bensheim am Dienstagmittag (19.08.), von 12.15 bis 13.30 Uhr, zum Schulbeginn Geschwindigkeitsmessungen unter dem Motto "Blitz for Kids" durch. In der Nähe der Messstelle befindet sich zudem ein Kindergarten.

Festgestellt wurden von den Ordnungshütern bei der Kontrolle 10 Geschwindigkeitsverstöße. 72 Fahrzeuge wurden insgesamt gemessen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 65 Stundenkilometern auf dem Tacho, bei maximal erlaubten 30 km/h. Darüber hinaus stellten die Ordnungshüter drei Verstöße gegen die Gurtpflicht bei Autoinsassen fest. Die Kontrollierten erwarten nun Verwarn- bzw. Bußgelder.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

